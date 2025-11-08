Qual è la causa della morte del Maestro Vessicchio? La verità sulle sue condizioni

Cityrumors.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Ecco la verità sulle sue condizioni di salute e la causa del suo decesso Una vita per la musica, per il Festival di San Remo e per la TV. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio.  Una figura iconica, probabilmente il simbolo del Festival di Sanremo. Un personaggio amatissimo, diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della musica e della canzone italiana. – cityrumors.it Da Sanremo ad Amici, passando per numerose trasmissioni musicali, nelle quali si è sempre distinto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

qual 232 la causa della morte del maestro vessicchio la verit224 sulle sue condizioni

© Cityrumors.it - Qual è la causa della morte del Maestro Vessicchio? La verità sulle sue condizioni

Argomenti simili trattati di recente

Qual &#232; la prima causa di morte in Italia e le strategie di prevenzione - Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia, nonostante i progressi scientifici e terapeutici degli ultimi decenni. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Qual 232 Causa Morte