Qual è la causa della morte del Maestro Vessicchio? La verità sulle sue condizioni
È morto a 69 anni il maestro Peppe Vessicchio. Ecco la verità sulle sue condizioni di salute e la causa del suo decesso Una vita per la musica, per il Festival di San Remo e per la TV. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del maestro Beppe Vessicchio. Una figura iconica, probabilmente il simbolo del Festival di Sanremo. Un personaggio amatissimo, diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della musica e della canzone italiana. – cityrumors.it Da Sanremo ad Amici, passando per numerose trasmissioni musicali, nelle quali si è sempre distinto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
Jolanda De Rienzo. . Qual è la squadra di SERIE A ? che ha perso più competitività a causa delle assenze per infortuni? Scopri il valore delle rose delle squadre e come cambia a causa delle assenze! Dimmi la tua nei commenti #SerieA #Napoli #Rom - facebook.com Vai su Facebook
Qual è la prima causa di morte in Italia e le strategie di prevenzione - Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia, nonostante i progressi scientifici e terapeutici degli ultimi decenni. Lo riporta gazzetta.it