Putin ha cancellato Lavrov? Il mistero del ministro parla ma non si vede
(Adnkronos) – Che fine ha fatto Sergei Lavrov? Il ministro degli Esteri russo è scomparso da giorni dalla scena pubblica. Oggi, dopo un lungo silenzio, ecco una dichiarazione riferita dall'agenzia Tass. Mosca, dice Lavrov, non ha ancora ricevuto tramite canali diplomatici chiarimenti da Washington sulle parole del presidente Donald Trump riguardo alla ripresa dei test . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ft-cancellato-summit-trump-putin-budapest-intercettati-130-droni-ucraini-russia-AHitFeSD - facebook.com Vai su Facebook
“Financial Times”: il vertice Trump-Putin a Budapest è stato cancellato per le richieste irremovibili della Russia - X Vai su X
Putin ha cancellato Lavrov? Il mistero del ministro, parla ma non si vede - Oggi, dopo un lungo silenzio, ecco una dichiarazione riferita dall’agenzia Tas ... Lo riporta sassarinotizie.com
Lavrov Resta al Suo Posto: Il Cremlino Smentisce le Voci di Dimissioni - Il Ministro Sergey Lavrov continua a svolgere il suo ruolo con determinazione, nonostante le crescenti speculazioni riguardo al suo futuro politico. Come scrive notizie.it
Lavrov Riconfermato: Il Cremlino Svela la Verità Dietro le Speculazioni - La mancanza di Lavrov a eventi di rilevanza politica, come l’incontro in cui Putin ha discusso la possibilità di riprendere i test nucleari, ha alimentato ulteriormente le speculazioni. Come scrive notizie.it