Parma-Milan è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nel gruppetto di testa, a quota 21 punti come i cugini dell’Inter e la Roma, c’è anche il Milan di Max Allegri. I rossoneri, pur essendo praticamente all’alba di un nuovo ciclo – l’allenatore livornese è approdato a Milanello la scorsa estate, chiamato a rilanciare le ambizioni del Diavolo dopo un’annata disastrosa – stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare sin da subito per il titolo. Da settembre in poi nessuno è stato in grado di battere il Milan, unica squadra ancora imbattuta insieme al Como da quando si è ripreso a giocare dopo la prima sosta per le nazionali: da allora Maignan e compagni hanno fatto più punti di tutti, 18, insieme all’Inter. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Parma-Milan, dal 2020 questo segno esce sempre: occhio alle statistiche