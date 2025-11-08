Pronostico Lecce-Verona | esce per la quarta volta di fila
Lecce-Verona è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Spulciando i dati relativi agli xG, non può non balzare agli occhi l’enorme discrepanza tra gol segnati (6) e gol attesi (12,11) del Verona di Paolo Zanetti. Si, la formazione scaligera avrebbe meritato decisamente di più rispetto a quanto ottenuto finora: anche contro l’Inter, domenica scorsa, i gialloblù non sarebbero dovuti uscire a mani vuote per quanto fatto vedere in campo contro una delle squadre più forti della Serie A. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IMPRESA SALENTINA A FIRENZE! Vittoria pesantissima per il #Lecce, 1-0 contro la #Fiorentina e tre punti d’oro che profumano d’impresa Contro ogni pronostico, il Lecce espugna il Franchi con un secco 1-0 da applausi! Una squadra compatta, cora - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Lecce vs Verona – 8 Novembre 2025 - Verona si concentra su una sfida che promette equilibrio e intensità nel contesto della Serie A. Lo riporta news-sports.it
Lecce-Hellas Verona: analisi, statistiche e scommesse 11° giornata di Serie A di sabato 8 novembre 2025 - Analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse 11° giornata Serie A. Si legge su betitaliaweb.it
Lecce - Hellas Verona, le probabili formazioni | Zanetti recupera Nunez e Al-Musrati - Il difensore ed il centrocampista tornano a disposizione del mister gialloblu, ma probabilmente partiranno dalla panchina. Lo riporta veronasera.it