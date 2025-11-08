Lecce-Verona è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Spulciando i dati relativi agli xG, non può non balzare agli occhi l’enorme discrepanza tra gol segnati (6) e gol attesi (12,11) del Verona di Paolo Zanetti. Si, la formazione scaligera avrebbe meritato decisamente di più rispetto a quanto ottenuto finora: anche contro l’Inter, domenica scorsa, i gialloblù non sarebbero dovuti uscire a mani vuote per quanto fatto vedere in campo contro una delle squadre più forti della Serie A. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lecce-Verona: esce per la quarta volta di fila