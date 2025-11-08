Pronostico Juventus-Torino | un tabù che resiste da oltre trent’anni

Ilveggente.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Torino è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il derby della Mole si prepara ad accendere il sabato di Serie A. Riflettori puntati sull’Allianz Stadium, impianto che il Torino non è mai riuscito a violare da quando è stato inaugurato nel 2011. Basti pensare che l’ultima vittoria esterna dei granata nella stracittadina risale ad oltre trentanni fa: era il 1995, un’eternità. La Juventus, invece, non perde con i cugini dal 2015: nei successivi 20 derby i bianconeri hanno sempre evitato la sconfitta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico juventus torino un tab249 che resiste da oltre trent8217anni

© Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Torino: un tabù che resiste da oltre trent’anni

Contenuti che potrebbero interessarti

pronostico juventus torino tab249Pronostico Juventus-Torino: un tabù che resiste da oltre trent’anni - Torino è una partita valida per l'undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. Come scrive ilveggente.it

pronostico juventus torino tab249Juventus-Torino, derby da brividi per Spalletti e Baroni: il pronostico - Torino quote analisi statistiche precedenti 11ª giornata Serie A in programma sabato 8 novembre alle ore 18 ... Si legge su gazzetta.it

pronostico juventus torino tab249Pronostico Juventus vs Torino – 8 Novembre 2025 - Il derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma l’8 Novembre 2025 alle 18:00 all’Allianz Stadio, promette intensità ed equilibri sottili. news-sports.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Juventus Torino Tab249