Juventus-Torino è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il derby della Mole si prepara ad accendere il sabato di Serie A. Riflettori puntati sull’Allianz Stadium, impianto che il Torino non è mai riuscito a violare da quando è stato inaugurato nel 2011. Basti pensare che l’ultima vittoria esterna dei granata nella stracittadina risale ad oltre trent’anni fa: era il 1995, un’eternità. La Juventus, invece, non perde con i cugini dal 2015: nei successivi 20 derby i bianconeri hanno sempre evitato la sconfitta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Juventus-Torino: un tabù che resiste da oltre trent’anni