Como-Cagliari è una partita dell’undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Nell’ultimo turno di campionato il Como non solo è riuscito a tenere testa al Napoli campione d’Italia in carica ma ha pure imposto il suo gioco al “Maradona”, com’è nel suo stile ormai da tempo. La squadra di Cesc Fabregas ragiona da big ed affronta ogni avversario senza alcun timore reverenziale, puntando principalmente sulle idee. I lariani sabato scorso hanno sfiorato una clamorosa vittoria nell’impianto di Fuorigrotta (Morata si è fatto parare un rigore da Milinkovic-Savic), pur non andando al di là di uno zero a zero, terzo pareggio esterno di fila per la formazione allenata dall’ex centrocampista di Chelsea e Barcellona. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Cagliari: i clean sheet sono diventati un miraggio