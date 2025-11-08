Pronostici di oggi 8 novembre | Il Derby della Mole e una trasferta insidiosa al Tardini per il Milan

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 8 novembre. La Juventus parte giustamente nettamente favorita contro il Torino nel 259° Derby della Mole mentre il Milan vuole costruire sulla vittoria di San Siro contro la Roma ma il Parma lo costringerà ad una partita molto diversa. La Sampdoria va a Venezia da ultima in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 8 novembre: Il Derby della Mole e una trasferta insidiosa al “Tardini” per il Milan

