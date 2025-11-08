Proiettato il film proibito su Mishima in Giappone dopo 40 anni | i nazionalisti non lo volevano perché era un prodotto americano

A Tokyo torna al cinema il film “Mishima – Una vita in quattro capitoli” del 1985, diretto da Paul Paul Schrader. Il regista, che è stato anche sceneggiatore di “Taxi driver”, non è riuscito a presentare la sua opera per 40 anni in Giappone. La pellicola ha subito un “esilio culturale” forzato, vista la contrarietà dei nazionalisti nipponici all’ingresso dei prodotti americani nel mercato. L’opera cinematografica, che racconta la vita e la morte dello scrittore e filosofo giapponese, ha conquistato il pubblico del Tokyo International film festival: la sala è andata sold out in soli dieci minuti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

