Programmi TV sabato 8 novembre 2025 | show e film

"Ballando con le stelle" su Rai 1, "Tu si que vales" su Canale 5, "Delitto perfetto" su Iris. Guida ai programmi Tv della serata dell'8 novembre 2025. La serata televisiva di sabato 8 novembre 2025 offre su Rai 1 l'appuntamento con "Ballando con le stelle", lo show condotto da Milly Carlucci che unisce danza, spettacolo e grandi emozioni. Rai 2 propone l'adrenalina della serie "S.W.A.T.", mentre Rai 3 celebra il genio di Giacomo Puccini con un documentario raffinato. Rete 4 punta sull'azione con "The Bourne Identity", mentre Canale 5 conferma il successo di "Tu sì que vales", il talent show che continua a conquistare il pubblico italiano.

Programmi televisivi: il sabato di Rete8 - Il palinsesto del sabato su Rete8 offre una grande varietà di programmi televisivi: dal calcio alle tradizioni, dalla musica al cinema