programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmi Italia 1 di oggi, 8 Novembre 2021. Mattina. 06:14 - Hazzard Lucinda, vecchia fiamma di zio Jesse, arriva ad Hazzard per riscuotere un vecchio credito di Boss Hogg Questi accampa mille scuse per non pagare 07:07 - The Tom & Jerry Show Nemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio 07:47 - Scooby-Doo! And Guess Who? - PrimaTv I ragazzi si dirigono all'apertura del nuovo centro artistico per ragazzi ad Harlem di Joseph Simmons, ovvero il rapper Reverend Run 08:34 - The Middle Frankie intraprende una vera e propria battaglia affinche' tutti i ragazzi possano esibirsi durante la cerimonia della consegna dei diplomi VISIONE ADATTA A TUTTI 09:05 - The Middle L'estate e' finita Sue torna a casa ed e' cosi' entusiasta della sua esperienza teatrale da decidere di cambiare corso di laurea 09:32 - The Middle Sue si caccia nei guai per aver trascurato una lettera dell'Universita', che la sollecitava a rinnovare la domanda per il finanziamento dei suoi studi VISIONE ADATTA A TUTTI 10:02 - THE BIG BANG THEORY Penny regala due rari teletrasporti giocattolo di Star Trek a Sheldon e Leonard VISIONE ADATTA A TUTTI 10:29 - THE BIG BANG THEORY Guest star: Stephen Hawking Howard ha l'occasione di lavorare con il celebre scienziato Stephen Hawking 10:53 - Due uomini e 12 La vita di Charlie viene sconvolta quando suo fratello e suo nipote si trasferiscono da lui VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:26 - Due uomini e 12 Charlie incomincia a imparare a comportarsi da genitore con Jake, mentre Alan cerca di riconciliarsi con Judith VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:52 - Due uomini e 12 Alan ha paura di perdere la custodia del figlio e inizia a bere con Charlie VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto Pomeriggio.

