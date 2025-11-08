Previsioni meteo weekend con Italia divisa in due | piogge al Sud sole al Nord

Almeno fino al 20 novembre (a quasi un mese dal Natale) le temperature saranno autunnali simil-estive, localmente addirittura ancora sopra i 22 gradi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, weekend con Italia divisa in due: piogge al Sud, sole al Nord

Al via una nuova fase instabile: tra venerdì e il weekend due perturbazioni porteranno piogge e temporali localmente intensi. Le previsioni meteo - Al via una nuova fase instabile: tra venerdì e il weekend due perturbazioni porteranno piogge e temporali localmente intensi. Secondo meteo.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Pioggia su mezza Italia per tutto il weekend, più sereno al Nord - Al Sud: piovaschi in Calabria e Campania, ma peggiorerà in serata. Segnala blitzquotidiano.it

Meteo domani 8 novembre: inizio di weekend con tempo instabile in Italia, ecco dove piogge e temporali - Meteo: domani 8 novembre condizioni di tempo instabile soprattutto al Sud Italia dove avremo piogge e temporali sparsi ... Da centrometeoitaliano.it