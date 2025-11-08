Previsioni meteo per Avellino – Sabato 8 novembre 2025
Ad Avellino, sabato 8 novembre 2025, il cielo si presenterà molto nuvoloso nelle prime ore della giornata, con deboli piogge che tenderanno ad attenuarsi temporaneamente nel pomeriggio, per poi intensificarsi nuovamente in serata.Le precipitazioni totali previste ammontano a 2 mm.Nel corso della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
