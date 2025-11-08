Premier League 2-2 pirotecnico tra Tottenham e United | De Ligt salva il suo Manchester al 96?

Nel remake dell’ultima finale di Europa League, Tottenham e Manchester United hanno regalato un match intenso, conclusosi con un pareggio per 2-2 deciso nei minuti di recupero. Tottenham-Manchester United: ecco cosa è successo. A Londra, gli Spurs partono forte, spinti dal pubblico del White Hart Lane, ma sono gli uomini di Ruben Amorim a trovare per primi la rete. Dopo mezz’ora di equilibrio, Bryan Mbeumo, in grande forma e già al quinto gol stagionale, porta in vantaggio i Red Devils con un colpo di testa perfetto (0-1, 32’). Il primo tempo si chiude con lo United più solido e convinto, mentre il Tottenham fatica a creare pericoli, complice la prova opaca di Randal Kolo Muani, sostituito all’intervallo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

