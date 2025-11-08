Precipita un ultraleggero ad Aguscello di Ferrara muore il pilota Fausto Barone | ‘Curioso e pieno di vita’
Incidente mortale ad Aguscello, perde la vita Fausto Barone. Ferrara, 8 novembre 2025. Tragedia nei cieli di Aguscello, frazione alle porte di Ferrara. Un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle 11:45 in un campo agricolo che costeggia via Palmirano, a poche centinaia di metri dall’ospedale di Cona. A bordo c’era solo il pilota, Fausto Barone, 66 anni (tra pochi giorni avrebbe festeggiato il 67esimo compleanno), residente a Pontegradella: per lui non c’è stato nulla da fare. L’ultraleggero, un modello Amigo, era decollato poco prima dall’aeroporto di Prati Vecchi di Aguscello. Dopo pochi minuti di volo, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato al suolo prendendo fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
