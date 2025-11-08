Precipita un ultraleggero ad Aguscello di Ferrara muore il pilota Fausto Barone | ‘Curioso e pieno di vita’

Incidente mortale ad Aguscello, perde la vita Fausto Barone. Ferrara, 8 novembre 2025. Tragedia nei cieli di Aguscello, frazione alle porte di Ferrara. Un aereo ultraleggero è precipitato intorno alle 11:45 in un campo agricolo che costeggia via Palmirano, a poche centinaia di metri dall’ospedale di Cona. A bordo c’era solo il pilota, Fausto Barone, 66 anni (tra pochi giorni avrebbe festeggiato il 67esimo compleanno), residente a Pontegradella: per lui non c’è stato nulla da fare. L’ultraleggero, un modello Amigo, era decol­lato poco prima dall’aeroporto di Prati Vecchi di Aguscello. Dopo pochi minuti di volo, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato al suolo prendendo fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Precipita un ultraleggero ad Aguscello di Ferrara, muore il pilota Fausto Barone: ‘Curioso e pieno di vita’

Altre letture consigliate

#Precipitato nel porto di #Napoli - In corso le verifiche per risalire alle cause dell'incidente - facebook.com Vai su Facebook

Ultraleggero precipita nel Ferrarese, morto il pilota. «Prima di cadere ha effettuato una virata stretta e anomala» - Un velivolo ultraleggero, decollato da poco dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello, si ... Riporta leggo.it

Ferrara, precipita ultraleggero ad Aguscello: morto pilota - Un velivolo ultraleggero è precipitato in un terreno agricolo ad Aguscello, una frazione di Ferrara, prendendo poi fuoco. tg24.sky.it scrive

Ultraleggero precipita nel Ferrarese poco dopo il decollo, pilota morto incenerito: la virata anomala e il sospetto di un guasto in volo - L’allarme è arrivato in mattinata, ma quando i Vigili del fuoco sono giunti sul posto era ormai troppo tardi. Segnala open.online