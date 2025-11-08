Precipita ultraleggero a Ferrara | un morto

Incidente aereo ad Aguscello, frazione di Ferrara, nella tarda mattinata di sabato 8 novembre 2025. Un velivolo ultraleggero da poco decollato dal piccolo aeroporto Prati Vecchi è precipitato e si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. A bordo del velivolo c’era solamente il pilota, che è morto sul colpo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Precipita ultraleggero a Ferrara: un morto

Contenuti che potrebbero interessarti

#Precipitato nel porto di #Napoli - In corso le verifiche per risalire alle cause dell'incidente - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara, precipita ultraleggero ad Aguscello: morto pilota - Un velivolo ultraleggero è precipitato in un terreno agricolo ad Aguscello, una frazione di Ferrara, prendendo poi fuoco. Come scrive tg24.sky.it

Ultraleggero precipita nel Ferrarese: morto pilota 66enne - Un ultraleggero è precipitato stamani tra Aguscello e Gaibanella, nel Ferrarese e il pilota, 66 anni, ha perso la vita. Come scrive msn.com

Ultraleggero precipita nel Ferrarese, morto il pilota. «Prima di cadere ha effettuato una virata stretta e anomala» - Un velivolo ultraleggero, decollato da poco dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello, si ... Da leggo.it