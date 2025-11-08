Il franchise di Power Rangers rappresenta uno dei fenomeni televisivi più longevi e riconoscibili del panorama dello spettacolo per ragazzi. Nato nel 1993 con Mighty Morphin Power Rangers, questa serie ha attraversato numerose trasformazioni, rinnovando spettacoli, personaggi e approcci narrativi nel corso di oltre tre decenni. La peculiarità principale della saga risiede nell’utilizzo di sequenze tratte dalla lunga serie giapponese Super Sentai, che ha contribuito a creare un’identità visiva unica. Il presente articolo analizza lo stato attuale della saga, le modifiche in atto e le prospettive future, considerando anche l’interruzione del rapporto con la fonte giapponese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Power rangers ufficialmente finiti: cosa significa per i fan