Politiche per la casa audizione del ministro Salvini
Mercoledì 12 novembre, a partire dalle ore 14.45, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati svolgerà l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini (foto), sulle iniziative di riforma in materia edilizia e sulle politiche per la casa. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.
