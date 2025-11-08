Poca crema e solo nella coppetta arriva il gelato artigianale a Montecitorio Al via all’installazione del banco frigo quali sono le regole per i deputati
Iniziano oggi i lavori per installare nella buvette di Montecitorio il banco frigo per i gelati a uso esclusivo dei deputati. Una novità fortemente voluta da Fratelli d’Italia per celebrare uno dei simboli del Made in Italy e, magari, per attirare qualche onorevole in più nelle giornate di calura estiva. Secondo fonti interne, nel banco gelati saranno presenti sei gusti differenti di gelato artigianale. Ci sono però delle limitazioni non indifferenti: sarà possibile prendere solo coppette, non coni, e la quantità di gelato fornita sarà minore rispetto a quella dei bar disseminati intorno al palazzo. 🔗 Leggi su Open.online
