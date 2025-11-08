Più di 800 persone in sala e 300 in streaming per Vivere bene i conflitti per stare in salute
Si è svolto sabato 8 novembre il convegno “Vivere bene i conflitti per stare in salute” promosso dal Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (Cpp). Sul palco, dopo i saluti del Cogliere Regionale Luca Quintavalla, dell’assessore di Piacenza Mario Dadati e dei due main. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
