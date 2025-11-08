Pisa vittoria storica in Serie A Touré decide
AGI - Il Pisa si sblocca e vince la sua prima gara in Serie A, col suo primo gol in casa: è una giornata storica per i nerazzurri, quella che li vede vincere per 1-0 sulla Cremonese. In quello che sulla carta sarebbe uno scontro-salvezza, parte decisamente meglio la formazione di casa. Touré e Nzola tentano di segnare, mentre la Cremonese si affida alla classe del Mudo Vazquez. Quest'ultimo si costruisce una doppia occasione e non la sfrutta, risponde Caracciolo per i nerazzurri. Il Pisa si vede anche annullare una rete al 25', poi rischia sulla spinta dei grigiorossi: Faye si divora un gol e anche Barbieri. 🔗 Leggi su Agi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 i toscani trovano la prima vittoria della stagione.. Domani il derby della Mole Juventus-Torino, domenica Genoa-Fiorentina primo scontro salvezza. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
Storico Pisa: contro la Cremonese la prima vittoria in Serie A dopo oltre 34 anni di attesa - Il Pisa ritrova quella vittoria in Serie A che mancava dal maggio del 1991: in quella occasione superò per 1- Riporta msn.com
Prima vittoria per il Pisa, Cremonese battuta 1-0 - Il Pisa si sblocca e vince la sua prima gara in Serie A, col suo primo gol in casa: è una giornata storica per i nerazzurri, quella che li vede vincere per 1- Secondo laprovinciacr.it
Serie A, prima vittoria per il Pisa grazie all'ex bianconero Tourè: la classifica aggiornata - Si è conclusa da poco la sfida della Cetilar Arena di Pisa tra i padroni di casa guidati da Alberto Gilardino e la Cremonese di Davide Nicola, sconfitta per la seconda volta consecutiva. tuttojuve.com scrive