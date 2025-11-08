Pisa vittoria storica in Serie A Touré decide

AGI - Il Pisa si sblocca e vince la sua prima gara in Serie A, col suo primo gol in casa: è una giornata storica per i nerazzurri, quella che li vede vincere per 1-0 sulla Cremonese. In quello che sulla carta sarebbe uno scontro-salvezza, parte decisamente meglio la formazione di casa. Touré e Nzola tentano di segnare, mentre la Cremonese si affida alla classe del Mudo Vazquez. Quest'ultimo si costruisce una doppia occasione e non la sfrutta, risponde Caracciolo per i nerazzurri. Il Pisa si vede anche annullare una rete al 25', poi rischia sulla spinta dei grigiorossi: Faye si divora un gol e anche Barbieri. 🔗 Leggi su Agi.it

