Pisa-Cremonese le pagelle | Tourè guizzo da 7,5 Vardy non graffia 5,5
Tra i toscani promossi a pieni voti Tramoni, da cui arriva l'assist per l'esterno del Pisa e il tecnico Gilardino. Rimandato invece Davide Nicola, che non trova il modo per valorizzare i suoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 i toscani trovano la prima vittoria della stagione.. Domani il derby della Mole Juventus-Torino, domenica Genoa-Fiorentina primo scontro salvezza. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
#Pisa- #Cremonese, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Pagelle Pisa Cremonese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A - 0 e valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026 Nel primo match di questa undicesima giornata di Serie A ... calcionews24.com scrive
Pagelle Pisa-Cremonese 1-0: Touré ci mette la testa, Akinsamiro il cuore, Vazquez croce e delizia, in ombra Vardy - Prima vittoria in campionato per gli uomini di Gilardino che si impongono alla Cetilar Arena grazie a un gol del cursore di fascia: gran colpo di testa ... Scrive sport.virgilio.it
Bologna-Pisa, le pagelle: Cambiaghi un iradiddio, Freuler torna sul podio a dirigere - Lucumi 6,5: fa reparto praticamente da solo in quei venti minuti in cui c’è partita, poi va via in scioltezza. Secondo bologna.repubblica.it