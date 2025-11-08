Pisa-Cremonese 1-0 Touré conquista 3 punti E l’Arena esplode di gioia

Pisa, 7 novembre 2025 – Gilardino cambia tre uomini rispetto alla sfida di Torino affidandosi titolarissimi. Dentro dal primo minuto Aebischer in cabina di regia affiancato, un po’ a sorpresa, dal giovane Vural. A sinistra ritorna Cuadrado titolare così come avvenuto nel match con la Lazio. In attacco Nzola agisce davanti a Moreo. I nerazzurri partono spigliati sostenuti da un Akinsanmiro brillante; buona la circolazione di palla, anche se le scelte di Nzola e Touré in fase di conclusione non sono premianti. La Cremonese risponde con Vazquez, ma Semper si fa trovare ben pronto sulla conclusione a giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

