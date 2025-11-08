Pisa-Cremonese 1-0 Touré conquista 3 punti E l’Arena esplode di gioia
Pisa, 7 novembre 2025 – Gilardino cambia tre uomini rispetto alla sfida di Torino affidandosi titolarissimi. Dentro dal primo minuto Aebischer in cabina di regia affiancato, un po’ a sorpresa, dal giovane Vural. A sinistra ritorna Cuadrado titolare così come avvenuto nel match con la Lazio. In attacco Nzola agisce davanti a Moreo. I nerazzurri partono spigliati sostenuti da un Akinsanmiro brillante; buona la circolazione di palla, anche se le scelte di Nzola e Touré in fase di conclusione non sono premianti. La Cremonese risponde con Vazquez, ma Semper si fa trovare ben pronto sulla conclusione a giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Serie A, Pisa-Cremonese 1-0 i toscani trovano la prima vittoria della stagione.. Domani il derby della Mole Juventus-Torino, domenica Genoa-Fiorentina primo scontro salvezza. Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Cremonese, Napoli, Genoa e Fiorentina: le ultimissime - X Vai su X
Pisa-Cremonese 1-0: Touré lancia i nerazzurri, prima vittoria per Gilardino - Nell'anticipo del venerdì che apre l'undicesima giornata di Serie A, la rete del centrocampista tedesco regala ai toscani neopromossi il primo successo stagionale in campionato. Da corrieredellosport.it
Pisa-Cremonese 1-0: video, gol e highlights - La squadra di Gilardino si sblocca e conquista la prima vittoria del suo campionato, battendo 1- Lo riporta sport.sky.it
Pisa-Cremonese 1-0, Touré conquista 3 punti. E l’Arena esplode di gioia - Il Pisa torna alla vittoria in Serie A dopo 34 anni, ovvero da quel 12 maggio del 1991 (Pisa- Scrive sport.quotidiano.net