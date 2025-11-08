Picchia il padre in casa e si amputa la falange di un dito per accusarlo | 38enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Bariano (Bergamo) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'uomo avrebbe picchiato il padre e poi si sarebbe amputato un dito per poterlo accusare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

