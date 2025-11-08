Piaggio 9 mesi ai raggi X | pesa il calo dei consumi Confermate le strategie

Pontedera, 8 novembre 2025 – “Nonostante sia ancora complicato fare delle precise previsioni riguardo al futuro prossimo, sono confermate le strategie di prodotto di lungo periodo nella mobilità leggera delle due ruote, nei veicoli commerciali e nella robotica avanzata che, con impegno, coniughino sviluppo e innovazione, marcando sempre di più la forza e il valore dei nostri marchi nei diversi mercati”. Lo afferma Michele Colaninno, ceo del Gruppo Piaggio, commentando i risultati dei primi nove mesi dell’anno che arrivano durante i giorni dell’Eicma, il salone delle due ruote in programma fino a domenica a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

