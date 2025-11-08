Piaggio 9 mesi ai raggi X | pesa il calo dei consumi Confermate le strategie
Pontedera, 8 novembre 2025 – “Nonostante sia ancora complicato fare delle precise previsioni riguardo al futuro prossimo, sono confermate le strategie di prodotto di lungo periodo nella mobilità leggera delle due ruote, nei veicoli commerciali e nella robotica avanzata che, con impegno, coniughino sviluppo e innovazione, marcando sempre di più la forza e il valore dei nostri marchi nei diversi mercati”. Lo afferma Michele Colaninno, ceo del Gruppo Piaggio, commentando i risultati dei primi nove mesi dell’anno che arrivano durante i giorni dell’Eicma, il salone delle due ruote in programma fino a domenica a Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Piaggio, nei 9 mesi dimezza l'utile a 31,7 mln, investimenti stabili sopra 100 mln. Pesano i dazi Usa - X Vai su X
https://www.motorsud.it/scegli-piaggio-e-vinci-parigi/ Acquistando e immatricolando un Piaggio Liberty, Beverly o Medley nei mesi di ottobre, novembre o dicembre, partecipi all’estrazione di un viaggio al mese a Parigi, per 4 persone! - facebook.com Vai su Facebook
Piaggio, 9 mesi ai raggi X: pesa il calo dei consumi. “Confermate le strategie” - Infine, Piaggio archivia i primi nove mesi dell’anno con un utile netto positivo per 31,7 milioni di euro ma dimezzato rispetto ai 62,2 milioni di euro al 30 ... Riporta lanazione.it
L'utile 9 mesi Piaggio a 32 milioni, pesano fattori macro - L'utile è di 31,7 milioni di euro (62,2 milioni nei 9 mesi 2024). Scrive ansa.it
Il motore di Piaggio tossisce: in nove mesi ricavi a -11,3%, margine lordo a -8,9 ed EBITDA a -14,2 per cento - Il CEO di Piaggio Michele Colaninno: «L'attenta gestione della liquidità ha consentito di controbilanciare l'aumento dei costi rispetto agli esercizi precedenti mantenendo il livello degli investiment ... Riporta startupitalia.eu