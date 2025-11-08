Pesce spada da 80 chili il ‘gigante’ del mare a pescato davanti a Cesenatico
Cesenatico, 8 novembre 2025 – Uno dei pescherecci storici di stanza nel porto di Cesenatico, il ‘Madonna delle Grazie’ dell’armatore Fabio Lacchini, ha pescato un pesce spada di 80 chilogrammi. L’esemplare stava a sua volta cacciando specie più piccole. E’ accaduto giovedì scorso, mentre l’imbarcazione stava pescando con la tecnica alla ‘volante’, in coppia con il peschereccio Sirio. Secondo il parere dei marinai, decisamente contenti del grande pesce catturato, il pesce spada, come del resto fanno anche altre specie ittiche di notevoli dimensioni come ad esempio i tonni, stava cacciando specie più piccole di pesce azzurro, quando ha trovato dei rivali risultati poi mortali, i pescatori che cacciano gli stessi pesci più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
