Pesca stop a novembre nel Tirreno | in fumo 25 milioni di euro
L’arresto aggiuntivo di un mese di pesca nel Tirreno potrebbe bruciare 25-26 milioni di euro, escluso l’indotto. Prosegue, infatti, a novembre lo stop dei pescherecci con sistemi da traino lungo le coste di Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, in base a quanto disposto dal Masaf che ha previsto un fermo aggiuntivo di 30 giorni successivo a quello ordinario di ottobre; questo, per recuperare lo sforamento dei giorni di pesca autorizzati e scongiurare una chiusura totale fino a fine anno, inizialmente proposta dalla Commissione Europea. Le stime sono di Confcooperative Fedagripesca, secondo cui la pesca in tutto il Tirreno vale tra i 160 e i 230 milioni di euro l’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
