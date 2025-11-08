Perché si è riaperto il dibattito sulla patrimoniale | di cosa parliamo e chi ci rimetterebbe
Il dibattito sulla patrimoniale torna a infiammare la politica italiana. La proposta di un contributo sui grandi patrimoni riapre la frattura tra chi chiede più equità fiscale e chi teme un freno alla crescita. Ecco chi pagherebbe davvero e perché il tema è tornato al centro della scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
