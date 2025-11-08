Per i sahrawi si allontana il sogno dell’autodeterminazione
L’ultima risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sul Sahara Occidentale riconosce un piano proposto dal Marocco nel 2007 come base di partenza per futuri negoziati sullo status del territorio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
