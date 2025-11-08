Peppe Vessicchio morto addio al maestro | aveva 69 anni

Leggo.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all'età di 69 anni il maestro Beppe Vessicchio. Il celebre direttore d'orchestra, arrangiatore e volto televisivo, si. 🔗 Leggi su Leggo.it

peppe vessicchio morto addio al maestro aveva 69 anni

© Leggo.it - Peppe Vessicchio morto, addio al maestro: aveva 69 anni

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Peppe Vessicchio Morto Addio