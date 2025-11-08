Peppe Vessicchio l’ultima carezza della sua famiglia al femminile

Dietro l’immagine pubblica del maestro, impeccabile sul podio e simbolo rassicurante del Festival di Sanremo, c’era un uomo che ha sempre difeso la parte più intima di sé: la famiglia. Non amava esibirla, non la portava in tv, non la trasformava in spettacolo. La considerava la sua musica segreta, quella che non si dirige con la bacchetta ma con la gratitudine. Nel momento più duro, quello dell’addio, accanto a lui c’erano le persone che avevano condiviso tutto: la moglie Enrica, la figlia Alessia, le nipoti e persino le bisnipoti. Un cerchio affettivo chiuso, morbido, quasi silenzioso. Una “famiglia al femminile”, come lui stesso l’aveva definita con un sorriso che diceva più di mille interviste. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Peppe Vessicchio, l’ultima carezza della sua “famiglia al femminile”

Altre letture consigliate

la Repubblica. . "Una notizia che ci lascia senza parole, Peppe era una presenza benefica, era un portatore di buone sensazioni e armonia. Portava felicità in tutto quello che faceva". Così Gino Castaldo ricorda Peppe Vessicchio, il compositore, arrangiatore e - facebook.com Vai su Facebook

#PeppeVessicchio, l'ultimo dono del maestro: Mozart per i ragazzi - X Vai su X

THIS IS ME, 3a PUNTATA/ Diretta e ospiti: Alberto Urso ‘latin lover’, Sebastian Melo “Io ancora insicuro” - This is me, anticipazioni, diretta e ospiti terza puntata: da Elodie a Peppe Vessicchio fino a Garrison con sorpresa per Silvia Toffanin. Lo riporta ilsussidiario.net

Peppe Vessicchio: «Sanremo? Non è più il Festival della Canzone italiana. Maria De Filippi è un genio ma non bisogna creare illusioni» - Lo chiarisce subito a Libero Giuseppe Vessicchio, il direttore d'orchestra che ha fatto per anni la storia del Festival di Sanremo. Segnala ilmessaggero.it

“Sanremo non è più Sanremo. È il Festival dei cantanti e della faccia. Bocelli c’era rimasto male per il quarto posto di Con te partirò”: lo rivela Peppe Vessicchio - Ogni anno parte il tormentone che lo vede passare di bocca in bocca: ci sarà il Maestro al Teatro Ariston? Scrive ilfattoquotidiano.it