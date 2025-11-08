Peppe Vessicchio è morto | l' addio improvviso a 69 anni per una polmonite
Lutto nel mondo della musica e della televisione: Peppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra, è morto oggi a Roma per le complicazioni di una polmonite interstiziale Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra celebre per le partecipazioni a Sanremo, è morto oggi, sabato 8 novembre 2025, all'ospedale San Camillo di Roma. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa AdnKronos, secondo cui le condizioni di salute del musicista, 69 anni, sono precipitate all'improvviso. La causa della morte di Peppe Vessicchio In base a quanto si apprende, Vessicchio sarebbe arrivato nell'ospedale romano in tarda mattinata per via di una polmonite interstiziale peggiorata rapidamente nel corso degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
