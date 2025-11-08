Peppe Vessicchio è morto a 69 anni per polmonite interstiziale Addio allo storico ‘maestro’ di Sanremo

Roma, 8 nivembre 2025 – "Peppe Vessicchio è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente ”. A dare l’annuncio della prematura scomparsa del popolare direttore d’orchestra del Festival di Sanremo è Ospedale San Camillo di Roma in accordo con la famiglia. “I funerali saranno strettamente privati”. Il direttore d'orchestra e arrangiatore è morto all'età di 69 anni al San Camillo, dove era arrivato a seguito di una complicazione improvvisa. Con la sua scomparsa, l'Italia perde non solo un musicista, ma anche una p resenza gentile e rassicurante, capace di entrare nelle case degli italiani con discrezione e naturalezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

