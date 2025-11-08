Peppe Vessicchio è morto a 69 anni | addio al maestro icona di Sanremo

È morto Peppe Vessicchio, all’età di 69 anni. Il celebre direttore d’orchestra, arrangiatore e volto televisivo amatissimo dal pubblico italiano, si è spento questo pomeriggio all’ ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a causa di una complicazione improvvisa. Come riferisce l’ Adnkronos, il musicista è deceduto per una polmonite interstiziale precipitata molto rapidamente. L’ospedale romano, in accordo con la famiglia, ha confermato la notizia, specificando che i funerali saranno strettamente privati. Indice. Peppe Vessicchio: Una vita per la musica. Il legame di Peppe Vessicchio con Sanremo e la televisione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Peppe Vessicchio è morto a 69 anni: addio al maestro icona di Sanremo

