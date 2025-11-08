Peppe Vessicchio | chi è la moglie Enrica e quanti figli aveva?

Il mondo della musica e della TV piange Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra più amato d’Italia. Il Maestro, volto simbolo del Festival di Sanremo, è morto a 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma a causa di una polmonite interstiziale che si è aggravata rapidamente. La malattia di Beppe Vessicchio. Secondo il bollettino medico, Vessicchio è deceduto nel reparto di rianimazione dopo un peggioramento improvviso delle sue condizioni. La polmonite interstiziale è una forma infiammatoria che colpisce i tessuti dei polmoni e può diventare fatale in tempi molto brevi. La famiglia, profondamente addolorata, ha chiesto massimo riserbo: i funerali si terranno in forma privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Peppe Vessicchio: chi è la moglie Enrica e quanti figli aveva?

