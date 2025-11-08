Peppe Quintale a cuore aperto | ‘Durante il Covid ho pensato di farla finita’

La confessione a Ciao Maschio: ‘Ho pensato di non farcela ‘. Con voce rotta dall’emozione, Peppe Quintale si è raccontato senza filtri a “Ciao Maschio”, il talk condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1, in onda sabato 8 novembre alle 17.05. Nel corso dell’intervista, il conduttore ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita: il periodo del lockdown, segnato da gravi difficoltà economiche e da una profonda crisi personale. “Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di non farcela. Una sera, durante il Covid, ho guardato il buio davanti a me e ho pensato: quasi quasi me ne vado. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Peppe Quintale a cuore aperto: ‘Durante il Covid ho pensato di farla finita’

