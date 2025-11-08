Peccioli | terminati i lavori di riqualificazione del parcheggio multipiano

Riapre in tutta la sua capienza il parcheggio multipiano di viale Mazzini di Peccioli. Gli interventi più importanti di riqualificazione sono stati completati e, tra sabato 8 e domenica 9 novembre, la struttura torna perfettamente fruibile da parte di cittadini e turisti.Il Comune di Peccioli ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

