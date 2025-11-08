paura in strada uomo con una spranga semina terrore ad avenza

Carrara, 8 novembre 2025 – Paura ad Avenza dopo che un giovane straniero ha dato in escandescenza alla fermata dell’autobus. Erano da poco passate le 19 quando l’uomo a petto nudo, brandendo una spranga ha cominciato a inveire contro automobilisti e passanti, agitando l’arma di fortuna contro non si sa chi. La scena è stata subito filmata da un residente e in breve tempo il video è diventato virale. L’episodio si è verificato sul viale XX Settembre nelle vicinanze della stazione e ancora una volta porta sotto i riflettori lo stato di degrado di Avenza. Non si conoscono le ragioni che hanno mandato lo straniero in escandescenza, ma dopo qualche minuto, almeno secondo il filmato, sembra si sia calmato e ha attraversato il viale con la giacca nella mano sinistra e nella destra la spranga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

