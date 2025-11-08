Pasquale Romano | chi è il Dottore di Affari Tuoi?
Affari Tuoi, trasmissione di Rai 1 famosa per i “pacchi”, è anche nota per la figura misteriosa del Dottore. Una voce al telefono che propone ai concorrenti scambi e offerte strategiche. Ma chi si cela dietro a questo ruolo? Lui è Pasquale Romano, autore televisivo e filosofo di formazione, la cui storia professionale unisce cultura, televisione e una particolare capacità di leggere le persone. Romano è nato a Napoli nel 1966 e ha completato gli studi in Filosofia, conseguendo anche un dottorato in Filosofia morale. Inizialmente ha intrapreso la carriera accademica, insegnando e occupandosi di ricerca, ma ha scelto una strada diversa, diventando uno degli autori più apprezzati della tv italiana. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
