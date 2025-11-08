Parma Milan i ducali reclamano un rigore per un tocco col braccio di Ricci! La spiegazione di Marelli

Internews24.com | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 : le parole dell’ex arbitro. L’esperto di moviola di DAZN, Luca Marelli, ha analizzato l’episodio contestato in Parma Milan, spegnendo sul nascere le polemiche. Secondo l’ex arbitro, non ci sono assolutamente gli elementi per concedere il calcio di rigore. Marelli ha spiegato che il pallone è prima rimpallato sulla coscia di Ricci e solo successivamente ha toccato il braccio. Ha inoltre sottolineato come il movimento dell’arto fosse “naturale” e congruo, in quanto il giocatore stava cercando di fermare la sua corsa per evitare l’impatto con l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

parma milan i ducali reclamano un rigore per un tocco col braccio di ricci la spiegazione di marelli

© Internews24.com - Parma Milan, i ducali reclamano un rigore per un tocco col braccio di Ricci! La spiegazione di Marelli

Scopri altri approfondimenti

parma milan ducali reclamanoParma-Milan (2-2): Saeleamekers la mette fuori a porta praticamente vuota - Protagonista ancora una volta Saelemaekers, che ha subito fallo da un troppo irruento Ndiaye. Secondo milannews.it

parma milan ducali reclamanoParma-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo il successo alla 2^ giornata nella passata stagione, il Parma potrebbe vincere due match di fila nel girone d’andata contro il Milan per la seconda volta nella sua storia, dopo la serie di tre ... Riporta sport.sky.it

parma milan ducali reclamanoParma-Milan (0-2): Leao glaciale dal dischetto, il Diavolo raddoppia - La incrocia lì dove Suzuki non ci può arrivare neanche avendo indovinato l'angolo. Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Milan Ducali Reclamano