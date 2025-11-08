Parma Milan i ducali reclamano un rigore per un tocco col braccio di Ricci! La spiegazione di Marelli
Inter News 24 : le parole dell’ex arbitro. L’esperto di moviola di DAZN, Luca Marelli, ha analizzato l’episodio contestato in Parma Milan, spegnendo sul nascere le polemiche. Secondo l’ex arbitro, non ci sono assolutamente gli elementi per concedere il calcio di rigore. Marelli ha spiegato che il pallone è prima rimpallato sulla coscia di Ricci e solo successivamente ha toccato il braccio. Ha inoltre sottolineato come il movimento dell’arto fosse “naturale” e congruo, in quanto il giocatore stava cercando di fermare la sua corsa per evitare l’impatto con l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com
