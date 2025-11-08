Parma-Milan 2-2 le pagelle | Estupinan 4,5 sciagurato Del Prato 8 è una furia Bernabé 7,5 gol capolavoro Leao 6,5 si salva

8 nov 2025

Il Milan frena 2-2 al Tardini col Parma e spreca la chance di superare il Napoli e prendersi la vetta in solitaria. Sembra tutto facile per i rossoneri che ne primo tempo si portano avanti di due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Parma-Milan 2-2, le pagelle: Estupinan (4,5) sciagurato, Del Prato (8) è una furia, Bernabé (7,5) gol capolavoro. Leao (6,5) si salva

