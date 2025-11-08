Parità di genere Floridia M5s | L’educazione sessuale va affiancata all’educazione digitale

«Come forza politica riteniamo fondamentale l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, ma è altrettanto importante affiancarla a un’educazione digitale. Un percorso che non deve riguardare solo le scuole, ma anche le famiglie e l’intera società». Così Barbara Floridia, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, dal palco di “UNITE”, l’iniziativa organizzata dal partito pentastellato per promuovere la partecipazione politica e pubblica delle donne. Floridia è intervenuta durante un panel dedicato al tema della prostituzione, una riflessione che ha raccolto punti di vista diversi, talvolta anche divergenti. 🔗 Leggi su Open.online