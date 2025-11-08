Parità di genere Floridia M5s | L’educazione sessuale va affiancata all’educazione digitale
«Come forza politica riteniamo fondamentale l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, ma è altrettanto importante affiancarla a un’educazione digitale. Un percorso che non deve riguardare solo le scuole, ma anche le famiglie e l’intera società». Così Barbara Floridia, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, dal palco di “UNITE”, l’iniziativa organizzata dal partito pentastellato per promuovere la partecipazione politica e pubblica delle donne. Floridia è intervenuta durante un panel dedicato al tema della prostituzione, una riflessione che ha raccolto punti di vista diversi, talvolta anche divergenti. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
In occasione della Gender Equality Week, la settimana europea dedicata alla parità di genere promossa dal Parlamento europeo, Fondazione E35 rinnova il proprio impegno per un futuro più equo e inclusivo. Il tema dell’edizione 2025 è il “talento”: un invito a - facebook.com Vai su Facebook
Parità di genere, Floridia (M5s): «L’educazione sessuale va affiancata all’educazione digitale» - «Come forza politica riteniamo fondamentale l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, ma è altrettanto importante affiancarla a un’educazione digitale. msn.com scrive
Dimartedì, Storace inchioda Floridia: "Si ricorda cosa ha fatto?", l'ipocrisia M5s su Ranucci - La bomba scoppiata davanti alla casa del giornalista Rai e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, usata come argomento di polemica politica. Scrive iltempo.it