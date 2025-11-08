Paris Fc-Rennes un gol di Embolo regala il derby del lusso ai Pinault
Le squadre sono controllate da due tra le più ricche famiglie francesi, proprietarie di diversi brand dell'alta moda, che insieme contano un patrimonio personale di 210 miliardi di euro . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
[reportage ] Parigi e la Bretagna su Torino Magazine . Un itinerario con Parigi e poi in Bretagna con Rennes , Dinan Cap Frehel e Nantes #ExploreFrance #torinomagazine - X Vai su X
| FC Lorient - PSG | FC Paris - Olympique Lyon | Le Havre AC - Stade Brestois | Metz - RC Lens | Nantes - Monaco | Nice - Lille | Olymp. Marseille - Angers | Strasbourg - AJ Auxerre - facebook.com Vai su Facebook
Paris Fc-Rennes, un gol di Embolo regala il "derby del lusso" ai Pinault - Le squadre sono controllate da due tra le più ricche famiglie francesi, proprietarie di diversi brand dell'alta moda, che insieme contano un patrimonio personale di 210 miliardi di euro ... Si legge su msn.com
Paris-Rennes: dove vederla in streaming gratis e diretta TV - La Ligue 1 comodamente su Bet365: scopri dove vedere la partita Paris- Segnala derbyderbyderby.it
Ligue 1 2025-2026: Paris FC-Rennes, le probabili formazioni - Sarà il confronto tra Paris FC e Rennes ad aprire la dodicesima giornata di Ligue 1 nel tradizionale anticipo del venerdì sera ... Lo riporta sportal.it