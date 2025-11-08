Papera da mani nei capelli | il Marsiglia di De Zerbi segna così

Gazzetta.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria agevole per l'Olympique Marsiglia, che batte 3-0 il Brest e si porta momentaneamente in testa alla Ligue 1. Il vantaggio della squadra di De Zerbi arriva grazie alla punizione di Angel Gomes con la complicità di Majecki, che si lascia scappare il pallone dalle mani in maniera clamorosa. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

