Papa sei mesi di Leone | ecco le frasi chiave Dalla ‘pace disarmata’ a ‘sparire perché rimanga Cristo’

(Adnkronos) – Città del Vaticano, 8 nov. (Adnkronos) – Sei mesi di papa Leone. E' trascorso metà anno dall'8 maggio scorso quando Robert Francis Prevost, primo Papa statunitense e primo agostiniano, è stato eletto al soglio di Pietro. Ecco le frasi chiave che sintetizzano i 180 giorni di pontificato. "La pace sia con tutti voi! . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Sei mesi con #PapaLeoneXIV Eva Crosetta ospita Massimiliano Menichetti Responsabile di Radio Vaticana - Vatican News #sullaviadidamasco domenica 2 novembre ore 7.30 su #Rai3 e #RaiPlay I primi sei mesi di Papa Leone e di un pontificato che ini - facebook.com Vai su Facebook

Papa, sei mesi di Leone: ecco le frasi chiave. Dalla 'pace disarmata' a 'sparire perché rimanga Cristo' - E' trascorso metà anno dall'8 maggio scorso quando Robert Francis Prevost, primo Papa statunitense e primo agostiniano, è ... Da msn.com

Leone XIV: la riforma silenziosa. Sei mesi di pontificato con attenzione ai processi e alla cura delle persone - In pochi mesi, Leone XIV ha delineato una guida sobria e coerente, segnata da attenzione ai processi e cura delle persone. Come scrive clarusonline.it

Sei mesi da Leone - L'imitazione di Crozza gioca sul nome «Leone», inappropriato per la figura descritta dal comico, di un Papa un po' pavido e ininfluente. corriere.it scrive