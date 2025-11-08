Paolo Magri | Le moto regine della Dakar Schwantz e 2.000 marchi presenti per un Eicma da record

L'amministratore delegato di Eicma, Paolo Magri, mostra i traguardi raggiunti con l'edizione 2025 della principale rassegna motociclistica mondiale, come sempre organizzata nella fiera di Milano-Rho. Dalle gare tra campioni nell'area Motolive all'esposizione Desert Queens per le regine a due ruote della Dakar, passando per la presenza negli spazi fieristici di oltre 2.000 marchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolo Magri: "Le moto regine della Dakar, Schwantz e 2.000 marchi presenti per un Eicma da record"

Paolo Magri, dagli esordi nell’officina di papà alla guida del salone mondiale: «I motociclisti adottino i sentieri» - Alla domanda su come sia nata la passione per la moto che l’ha accompagnato per tutta la vita una luce particolare si accende nel suo sguardo al ricordo di quando, studente delle medie, guardava ... bergamo.corriere.it scrive

Paolo Magri: “EICMA cresce e convince, punto di riferimento mondiale per le due ruote” - Il successo di EICMA è anche merito di una filiera che continua a innovare, offrendo soluzioni di mobilità sempre più accessibili e sostenibili. Riporta sportmediaset.mediaset.it

Moto: Magri (Ancma), 'modificare ecobonus, a rischio tenuta finanziaria imprese' - “È necessario intervenire subito per introdurre la possibilità di cessione del credito d'imposta ad altri soggetti come avviene per l'Ecobonus edilizio o la tenuta ... Secondo iltempo.it