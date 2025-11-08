Panno del Casentino appeso all’ultimo filo | Bloccate i licenziamenti

Arezzo, 8 novembre 2025 – Il filo color becco d’oca rammenda il cappotto. E apre un varco nel buio e nel silenzio di una fabbrica chiusa. E sospesa. Sospesa nel limbo di un presente (e un futuro) che ancora non si intravede, con tredici operai licenziati e i macchinari pronti per essere smontati. Ma una luce, anzi, un filo color becco d’oca si intravede. Indica la via per il salvataggio della Manifattura del Casentino che nelle scorse settimane aveva chiuso i battenti e avviato le procedure per la messa in liquidazione. Panno del Casentino, effetto tsunami sull’economia: a rischio le aziende della filiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Panno del Casentino appeso all’ultimo filo:“Bloccate i licenziamenti”

Scopri altri approfondimenti

Chiude la fabbrica in Italia del famoso Panno casentino - facebook.com Vai su Facebook

Il tramonto del panno Casentino: la manifattura toscana finisce in liquidazione f.mtr.cool/yagryakdle #madeinitaly #economymagazine - X Vai su X

Panno Casentino, uno spiraglio per salvare la storica manifattura: “Ritirate i licenziamenti” - Durante il tavolo, a cui hanno partecipato rappresentanti aziendali, sindacati e istituzioni locali, è emersa la notizia – comunicata dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli e confermata dalla Regione ... Da rainews.it

'Panno del Casentino', Regione Toscana propone Cigs per 1 anno - La produzione di Manifattura del Casentino, azienda specializzata nel famoso 'panno', potrebbe continuare con nuovi investitori ed evitare la cessazione definitiva dell'attività: è quanto emerso dal t ... Si legge su ansa.it

Panno del Casentino in Regione: "Ritirate licenziamenti per consentire arrivo investitori" - Si intravede una strada per il salvataggio della storica eccellenza del panno del Casentino, grazie al contributo fattivo di tutte le parti convenute ... Segnala gonews.it