Panini 100 anni di figurine | l’introvabile Pizzaballa i nuovi mercati e il mito di Giuseppe che costruì un impero
Modena, 8 novembre 2025 – Narra la leggenda che un giorno Enzo Ferrari diede un buon consiglio a un suo operaio: “Hai la testa fra le nuvole, forse dovresti cercare di realizzarli altrove, i tuoi sogni”. Vero o falso che sia l’episodio, è certo che in gioventù Giuseppe Panini, l’operaio in questione, era un dipendente del Drake dell’automobile. E fu molto bello, decenni più tardi, assistere all’affettuosa rimpatriata tra due celebrità italiane e modenesi, nel tempo diventate icone nobili del Novecento. Panini, un termine finito nel dizionario della lingua francese. Eh, si. Ferrari è un nome conosciuto in ogni angolo del pianeta, perché le sue macchine rappresentano attraverso la velocità e l’eleganza una istanza collettiva di progresso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
