Pallanuoto esordio vincente per Posillipo e De Akker nelle qualificazioni della Conference Cup
Inizia nel migliore dei modi, per le compagini italiane impegnate, il primo turno preliminare, definito Qualification Round I, della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: successo all’esordio sia per il Posillipo che per la De Akker. La Ranieri Impiantistica CN Posillipo, inserita nel Girone A, ospitato dai neerlandesi dell’Utrecht, supera nella prima giornata con lo score di 15-12 gli ellenici del Paok Salonicco: per i rossoverdi, guidati dal tecnico Pino Porzio, è decisiva la cinquina messa a segno da Radovic. Il De Akker Team, sorteggiata nel Girone D, organizzato dai serbi del Partizan Belgrado, nella prima uscita del fine settimana continentale liquida con il netto punteggio di 21-13 i lituani dell’EVK Zaibas: i felsinei, agli ordini del tecnico Mistrangelo, dominano la scena grazie alle sei reti messe a referto da Campopiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
