Altra giornata positiva per le due squadre italiane impegnate nella Conference Cup di pallanuoto. Prosegue la fase a gironi e arrivano ancora due successi per le compagini azzurre, dopo quelli timbrati nel turno d’esordio. Soffre ma vince la Ranieri Impiantistica CN Posillipo: ad Utrecht c’è bisogno dei rigori per superare gli ungheresi del Endo Plus Service Honvéd. I campani riescono ad acciuffare il risultato dei tempi regolamentari sul 13-13 con il gol di Rocchino, poi nella serie dai 5 metri sono perfetti e si impongono per 18-16. Tutto molto più facile per il De Akker a Belgrado. SG Neukolln Berlin travolto per 25-6 e qualificazione al prossimo turno in cassaforte: quattro reti a testa per Erdely e Di Murro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Conference Cup 2026: nella seconda giornata vincono Posillipo e De Akker