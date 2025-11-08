Palestra di San Giovannello il video di Milia sul cantiere infastidisce Latella
Scontro politico sulla palestra di San Giovannello dopo il video pubblicato ieri sulle pagine social di Federico Milia, consigliere comunale capogruppo di Forza Italia. Nel video Milia indossa il caschetto ed effettua un sopralluogo sul cantiere in corso per “valutare gli interventi e vedere a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, Milia pubblica un video nella palestra di San Giovannello e Latella si irrita: “sembrava una soap televisiva” - “Complimenti al consigliere Milia per la sua ultima performance nel cantiere del centro polifunzionale di San Giovannello, un piccolo capolavoro di improvvisazione degno delle migliori soap televisive ... Secondo strettoweb.com